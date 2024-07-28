Лучшие лайфхаки для экономии на отдыхе от руководителя визового центра

Эксперт рассказал, как туристам сэкономить в поездке

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существует несколько интересных способов сэкономить в путешествии, о которых рассказал руководитель визового центра Visasam. ru Борис Соколов в беседе с "Лентой.ру".

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

Во-первых, он посоветовал туристам воздерживаться от шоппинга и покупки сувениров в первые дни поездки. Это поможет лучше ориентироваться в ценах к концу отдыха и находить более выгодные предложения.

Во-вторых, Соколов рекомендовал избегать популярных туристических мест и маршрутов. Цены в таких местах часто завышены в 1,5-2 раза. В менее известных районах товары и услуги могут быть значительно дешевле.

Третий совет — использовать общественный транспорт вместо такси. Метро, например, поможет избежать пробок и сэкономить деньги на передвижении по городу.

Также Соколов подчеркнул, что обмен валюты в аэропортах и отелях невыгоден из-за плохого курса. Лучше обменять минимальную сумму по прилету, а затем искать лучшие курсы в центрах городов, где много банков и обменных пунктов.

Наконец, эксперт порекомендовал покупать билеты в музеи, аквапарки и другие места онлайн, так как это может позволить получить скидку.