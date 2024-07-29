За эти сувениры с пляжа можно получить серьёзные штрафы

Сувениры, которые запрещено уносить с пляжа

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие отдыхающие на море стремятся привезти домой какой-нибудь сувенир. И чаще всего эти предметы уносятся с пляжей, пишет atorus.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Однако в некоторых странах за такую самодеятельность можно получить серьезные штрафы. Сувениры в виде песка, ракушек, камешков или обломков кораллов находятся под запретом.

В Италии накажут за песок, горсточку которого унесли с пляжа. Штрафы введены и за размещение полотенца на песке. Штрафы разные — от 100 до 3000 евро.

Вулканический песок на пляжах, например, на Гавайях, Папаколеа и Пуналуу также нельзя уносить.

В Великобритании и Греции запрещено собирать гальку, потому что камни служат естественной защитой береговой линии. За нарушение данного запрета в этих странах может быть предусмотрено наказание до 1000 евро. Эти ограничения действуют, например, в Уэльсе и на острове Скиатос в Греции.