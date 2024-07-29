Названы продукты, которые противопоказаны во время полёта

Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями относительно продуктов, которые следует избегать перед поездкой на самолете и во время полета, как сообщает информационное агентство РИА Новости.
Согласно его словам, стоит воздержаться от определенных напитков, например от чая и кофе, так как они могут вызвать обезвоживание. Рекомендуется заменить их на обычную воду без газа.
Кроме того, эксперт рекомендует избегать потребления жирной и копченой пищи, а также газированных напитков. Это связано с тем, что во время полета наш желудок сжимается, и его объем уменьшается.
Бобовые и сладости также рекомендуется временно исключить из рациона, чтобы избежать вздутия живота.
И, разумеется, не стоит употреблять большое количество алкоголя, поскольку его негативное воздействие усиливается во время полета, к тому же печень получает дополнительную нагрузку.
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