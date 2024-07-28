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"Почувствовали себя людьми второго сорта": россиянин разочаровался после отдыха в люксовом отеле Турции

Россиянин потратил миллион рублей на отель в Турции и остался недоволен

1:41
Туризм

Россиянин потратил около миллиона рублей на отдых в люксовом отеле Турции и остался разочарованным. Своими впечатлениями он поделился с "Тинькофф Журналом".

Россиянин потратил миллион рублей на отель в Турции и остался недоволен
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Он пожаловался, что персонал отеля Lujo Bodrum на Эгейском побережье вел себя грубо по отношению к постояльцам. По его словам, водители гольф-каров, курсирующих от корпуса до пляжа, демонстративно игнорировали его и его девушку.

"Нам приходилось махать руками, кричать и буквально запрыгивать в гольф-кар на ходу. При этом водители, не стесняясь, останавливались рядом со своими соотечественниками и предлагали их подвезти, даже если те просто сидели в тени и никуда не собирались. Это заставляло нас чувствовать себя людьми второго сорта", — поделился он.

Также читателю не понравилось навязывание платных услуг в отеле. Уже в первый день к ним в номер пришла "личный ассистент" — девушка, говорившая по-русски, которая долго перечисляла услуги за дополнительную плату.

Кроме того, он отметил завышенные цены на экскурсии и развлечения, плохую уборку номеров, грязные общественные туалеты, некачественную анимацию и домогательства со стороны сотрудника отеля.

"Я играл в волейбол на пляже и потом пошел в сауну. В это время моя девушка осталась в номере одна. Когда я вернулся, она рассказала, что мужчина, который приходил делать уборку, заигрывал с ней, делал сальные комплименты, просил номер телефона и аккаунт в запрещенной соцсети", — возмутился россиянин, добавив, что считает такое поведение недопустимым.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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