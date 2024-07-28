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Путешественник из России о пакистанских маршрутках: откуда на них танки и женские волосы

Российский блогер описал необычный тюнинг пакистанских маршруток

0:56
Туризм

Российский тревел-блогер посетил Пакистан и рассказал о необычном тюнинге местных маршруток в своем блоге TravelManiac на платформе "Дзен".

Российский блогер описал необычный тюнинг пакистанских маршруток
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

"Ни одному владельцу "Газели" в Махачкале и не снилось такое: ракеты и танки на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове как вершина мастерства…" — так путешественник описал увиденное.

Он отметил, что доход водителей пакистанских маршруток зависит от степени тюнинга их транспортных средств, поэтому они кардинально переделывают свои машины.

По словам россиянина, пассажирские мини-автобусы украшены накладными пластинами из крашеной жести, под которыми иногда скрывается ужасающее состояние кузова.

"В крохотном салоне десяток сидячих мест, и иногда столько же стоячих, висячих и даже лежачих," — добавил автор публикации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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