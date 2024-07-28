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Мошенничество среди российских иммигрантов в США: личный опыт и советы

Российская иммигрантка рассказала о мошенничестве в США

Туризм

Россиянка, переехавшая в США, поделилась своим опытом столкновения с мошенничеством среди других российских иммигрантов. Она рассказала, что многие из них используют свое гражданство для обмана и афер, пытаясь выжить в условиях жесткой конкуренции.

Российская иммигрантка рассказала о мошенничестве в США
Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

Она описала случай, когда ей нужно было обменять деньги. Несмотря на то, что она отправила более ста сообщений с просьбой о помощи, откликнулись только мошенники. Они предложили помочь с онлайн-переводом, куда нужно было перевести деньги, но затем исчезли.

Кроме того, ей советовали избегать контактов с российскими "перекупщиками", которые продают некачественные автомобили и могут продать абсолютно неликвидные.

Блогер объяснил такое поведение тем, что некоторые люди начинают ненавидеть свою новую жизнь в Америке и обвиняют в своих бедах всех окружающих, особенно соотечественников. Это приводит к парадоксальной ненависти: они чувствуют себя плохо и хотят, чтобы плохо было и всем остальным.

Она также отметила, что некоторые из этих людей в России были нормальными, но после переезда стали недоверчивыми и начали мошенничать и наживаться на своих.

По словам блогера, бывшие россияне считают, что таким образом смогут выжить в конкурентной среде, но в итоге теряют своих соотечественников (клиентов) и оставляют о себе неприятные воспоминания. Она призвала всех, кто переезжает, быть готовыми к этому.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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