13 российских туроператоров прекратили деятельность по приказу минэкономразвития № 454

13 российских туроператоров прекратили свою деятельность

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

После последнего приказа Минэкономразвития № 454, 13 российских туроператоров прекратили свою деятельность. Десять из них были исключены из-за проблем с финансовыми гарантиями, а один — из-за исключения из ассоциации в сфере выездного туризма. Кроме того, две компании, "ТК ПЕТЕРТУР" (регистрационный номер 015515) и "ТУРОПЕРАТОР SNP-КРЫМ" (регистрационный номер 017841), добровольно объявили о прекращении туроператорской деятельности. Компания Fortuna Travel также была исключена из реестра вследствие исключения из ассоциации в сфере выездного туризма.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Из десяти исключенных туроператоров с проблемами финансовых гарантий:

— "Туристическая компания "Сказка странствий"" (ОГРН 019503)

— "Отель Монарх Центр" (ОГРН 025074)

— "Туристическая компания Горизонт-Экстрим" (ОГРН 025125)

— "НЕВАЛ" (АО 000115)

— "Ульяновская Азбука" (ОГРН 023164)

— "Инфинити Вояж" (PTO 023038)

— "Дагестанская экспедиция" (PTO 025159)

— "Отдых в mountains. ru" (ВОМ 025443)

— "ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ" (ВОМ 025149)

— яхт-клуб "Соляные" (Автономная некоммерческая организация физической культуры, спорта и туризма ВОМ 025185)