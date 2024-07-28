13 российских туроператоров прекратили деятельность по приказу минэкономразвития № 454

После последнего приказа Минэкономразвития № 454, 13 российских туроператоров прекратили свою деятельность. Десять из них были исключены из-за проблем с финансовыми гарантиями, а один — из-за исключения из ассоциации в сфере выездного туризма. Кроме того, две компании, "ТК ПЕТЕРТУР" (регистрационный номер 015515) и "ТУРОПЕРАТОР SNP-КРЫМ" (регистрационный номер 017841), добровольно объявили о прекращении туроператорской деятельности. Компания Fortuna Travel также была исключена из реестра вследствие исключения из ассоциации в сфере выездного туризма.
Из десяти исключенных туроператоров с проблемами финансовых гарантий:
— "Туристическая компания "Сказка странствий"" (ОГРН 019503)
— "Отель Монарх Центр" (ОГРН 025074)
— "Туристическая компания Горизонт-Экстрим" (ОГРН 025125)
— "НЕВАЛ" (АО 000115)
— "Ульяновская Азбука" (ОГРН 023164)
— "Инфинити Вояж" (PTO 023038)
— "Дагестанская экспедиция" (PTO 025159)
— "Отдых в mountains. ru" (ВОМ 025443)
— "ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ" (ВОМ 025149)
— яхт-клуб "Соляные" (Автономная некоммерческая организация физической культуры, спорта и туризма ВОМ 025185)
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.