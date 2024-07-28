Лучшие страны для летнего отдыха в Европе 2024: Испания, Италия и Греция

Европейские туристы смогут выбирать из множества стран для летнего отдыха в 2024 году. Согласно новому рейтингу, Испания занимает первое место среди популярных направлений, несмотря на текущие антитуристические протесты. Страна также получила высокие оценки за свою кухню, дружелюбное население и отличную погоду.
Италия и Греция заняли второе и третье места соответственно. В список самых популярных мест для отдыха не вошли Беларусь, Россия и некоторые другие европейские страны. Тем не менее, Беларусь привлекает путешественников своей дешевизной.
Швейцария заняла первое место среди самых дорогих туристических направлений. В этот список также вошли Франция, Лихтенштейн, Монако и Норвегия. На противоположном конце спектра Беларусь, Сербия, Северная Македония и Литва признаны "самыми дешевыми" странами.
Россия была единственной страной, попавшей в категорию "самых недружественных стран", что связано с негативным восприятием у многих людей. В то же время Испания, Италия, Португалия, Сан-Марино и Ирландия названы "дружелюбными".
Гурманам стоит обратить внимание на Италию, получившую высокие оценки за свою кухню. Также стоит посетить Грецию и Португалию, чтобы насладиться разнообразием вкусов. Для пляжного отдыха Испания и Греция являются одними из лучших вариантов благодаря множеству пляжей, отмеченных голубым флагом.
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