Путеводитель по Пхукету: самые впечатляющие места, которые нельзя пропустить туристу

Your browser does not support the audio element.

Пхукет, крупнейший остров Таиланда, известен своими живописными пляжами и разнообразными достопримечательностями. Если вы планируете поездку на Пхукет, вот четыре уникальных места, которые стоит посетить.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository