Пхукет, крупнейший остров Таиланда, известен своими живописными пляжами и разнообразными достопримечательностями. Если вы планируете поездку на Пхукет, вот четыре уникальных места, которые стоит посетить.
Большой Будда
Эта впечатляющая 45-метровая статуя на холме Накакед является одной из главных достопримечательностей острова. С обзорной площадки у статуи открывается захватывающий вид на весь Пхукет и его окрестности.
Старый город Пхукета
Прогулка по этому историческому району перенесёт вас в прошлое, к богатому культурному наследию острова. Узкие улочки, колониальные здания и яркие магазины создают неповторимую атмосферу. Здесь также множество кафе и ресторанов, предлагающих блюда местной кухни.
Храм Ват Чалонг
Ват Чалонг — важнейший буддийский храм на Пхукете, восхищающий своей архитектурой и духовной атмосферой. Здесь хранятся многочисленные религиозные артефакты, и каждый посетитель может узнать больше о буддизме и местных традициях.
Симиланские острова
Этот архипелаг в Андаманском море считается одним из лучших мест для дайвинга в мире. Кристально чистая вода, богатый подводный мир и белоснежные пляжи делают это место настоящим раем для любителей подводного плавания и природы.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.