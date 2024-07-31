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Бали — больше, чем пляжи: 5 удивительных достопримечательностей, которые нельзя пропустить

Остров тысячи храмов: священные места для поещения на Бали

2:00
Туризм

Бали — одно из самых популярных туристических направлений в Индонезии. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в уникальную культуру, насладиться живописными пейзажами и получить незабываемые впечатления.

Остров тысячи храмов: священные места для поещения на Бали
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Если вы планируете поездку на Бали, вот несколько мест, которые стоит посетить:

1. Священные храмы
Бали — это "острова тысячи храмов", и они являются неотъемлемой частью местной культуры. Самые известные — Храм Улун Дану на озере Братан, Храм Танах Лот на скалистом побережье и Храм Беаставан, расположенный на вершине действующего вулкана Агунг.

2. Рисовые террасы
Одно из самых фотогеничных мест на острове — рисовые поля в Убуде. Бесконечные зеленые террасы, спускающиеся вниз по склонам холмов, создают завораживающий пейзаж. Обязательно прогуляйтесь по этим живописным полям.

3. Пляжи
Бали славится своими великолепными пляжами. Среди лучших — Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа. Они предлагают отличные возможности для серфинга, снорклинга, дайвинга и просто пляжного отдыха.

4. Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру
Этот вулканический ландшафт на востоке Бали завораживает своей первозданной красотой. Здесь можно совершить незабываемый треккинг к кратерам действующих вулканов Бромо и Семеру.

5. Убуд
Культурная столица Бали славится своими художественными галереями, ремесленными мастерскими и великолепными пейзажами. Проведите день, гуляя по живописным рисовым террасам и посещая храмы.

Помимо этих основных достопримечательностей, на Бали есть множество других интересных мест — от водопадов до сакральных обезьяньих лесов. Бали — это идеальное место, чтобы погрузиться в уникальную индонезийскую культуру и природу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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