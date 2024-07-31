Бали — одно из самых популярных туристических направлений в Индонезии. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в уникальную культуру, насладиться живописными пейзажами и получить незабываемые впечатления.
Если вы планируете поездку на Бали, вот несколько мест, которые стоит посетить:
1. Священные храмы
Бали — это "острова тысячи храмов", и они являются неотъемлемой частью местной культуры. Самые известные — Храм Улун Дану на озере Братан, Храм Танах Лот на скалистом побережье и Храм Беаставан, расположенный на вершине действующего вулкана Агунг.
2. Рисовые террасы
Одно из самых фотогеничных мест на острове — рисовые поля в Убуде. Бесконечные зеленые террасы, спускающиеся вниз по склонам холмов, создают завораживающий пейзаж. Обязательно прогуляйтесь по этим живописным полям.
3. Пляжи
Бали славится своими великолепными пляжами. Среди лучших — Семиньяк, Чангу и Нуса Дуа. Они предлагают отличные возможности для серфинга, снорклинга, дайвинга и просто пляжного отдыха.
4. Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру
Этот вулканический ландшафт на востоке Бали завораживает своей первозданной красотой. Здесь можно совершить незабываемый треккинг к кратерам действующих вулканов Бромо и Семеру.
5. Убуд
Культурная столица Бали славится своими художественными галереями, ремесленными мастерскими и великолепными пейзажами. Проведите день, гуляя по живописным рисовым террасам и посещая храмы.
Помимо этих основных достопримечательностей, на Бали есть множество других интересных мест — от водопадов до сакральных обезьяньих лесов. Бали — это идеальное место, чтобы погрузиться в уникальную индонезийскую культуру и природу.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.