Ад на эстонской границе: многокилометровые очереди и восьмичасовое ожидание

Российские туристы столкнулись с ужасом на эстонской границе

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В разгар летнего сезона туристам из России приходится сталкиваться с неудобствами на эстонской границе, пытаясь вернуться на родину. Татьяна, проживающая в Финляндии, рассказала о текущей ситуации на российско-эстонской границе.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

Она долго решалась на поездку, наблюдая за веб-камерой на эстонской границе в Нарве, где постоянно были очереди в обе стороны. Татьяна планировала поехать к маме в Великие Луки, но осознала, что "не выдержит этот марафон".

"Россия закрыла Ивангород для автомобильного движения, объяснив это ремонтом. Но никаких ремонтных работ не видно уже больше пяти месяцев", — сообщила россиянка.

Татьяна собиралась пересечь границу пешком через Нарва — Ивангород, но была шокирована текущей ситуацией, где люди вынуждены стоять по восемь часов в душном переходе. В этом помещении, напоминающем теплицу, можно задохнуться от жары. Люди, включая взрослых, вынуждены надевать подгузники, чтобы не потерять место в очереди.

В интернете одна женщина, ехавшая с семьей из России в Эстонию, рассказала, что в первые два часа ожидания толпа была оптимистично настроена, многие беседовали о жизни и политике. Но через два часа все замкнулись в себе, и стало тихо. На пятый час у многих начали болеть ноги, и вдруг двое мужчин попытались поставить своих людей в начало очереди, что вызвало драку. Пришлось вызывать скорую помощь и Росгвардию.

Ранее таможня Ленобласти объяснила причины огромных очередей на границе с Эстонией. Специалисты отметили, что одной из причин стало решение эстонской стороны сократить время работы своего пропускного пункта, из-за чего многие не успевают пройти границу.