Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Shaman и Григорий Лепс: гастрольные рекорды и будущий дуэт
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках
Ад на эстонской границе: многокилометровые очереди и восьмичасовое ожидание

Российские туристы столкнулись с ужасом на эстонской границе

1:53
Туризм

В разгар летнего сезона туристам из России приходится сталкиваться с неудобствами на эстонской границе, пытаясь вернуться на родину. Татьяна, проживающая в Финляндии, рассказала о текущей ситуации на российско-эстонской границе.

Российские туристы столкнулись с ужасом на эстонской границе
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

Она долго решалась на поездку, наблюдая за веб-камерой на эстонской границе в Нарве, где постоянно были очереди в обе стороны. Татьяна планировала поехать к маме в Великие Луки, но осознала, что "не выдержит этот марафон".

"Россия закрыла Ивангород для автомобильного движения, объяснив это ремонтом. Но никаких ремонтных работ не видно уже больше пяти месяцев", — сообщила россиянка.

Татьяна собиралась пересечь границу пешком через Нарва — Ивангород, но была шокирована текущей ситуацией, где люди вынуждены стоять по восемь часов в душном переходе. В этом помещении, напоминающем теплицу, можно задохнуться от жары. Люди, включая взрослых, вынуждены надевать подгузники, чтобы не потерять место в очереди.

В интернете одна женщина, ехавшая с семьей из России в Эстонию, рассказала, что в первые два часа ожидания толпа была оптимистично настроена, многие беседовали о жизни и политике. Но через два часа все замкнулись в себе, и стало тихо. На пятый час у многих начали болеть ноги, и вдруг двое мужчин попытались поставить своих людей в начало очереди, что вызвало драку. Пришлось вызывать скорую помощь и Росгвардию.

Ранее таможня Ленобласти объяснила причины огромных очередей на границе с Эстонией. Специалисты отметили, что одной из причин стало решение эстонской стороны сократить время работы своего пропускного пункта, из-за чего многие не успевают пройти границу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Город Щёлкино на Азовском море — недооценённый туристом райский уголок Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Последние материалы
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках
Рецепт восхитительного апельсинового соуса к блинчикам
В КНР запускают АЭС с защищенным реактором деления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников