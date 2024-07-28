Величайшие ГЭС мира: топ 5 удивительных плотин для туристов

Топ 5 самых красивых плотин в мире

3:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мы выбрали места, до которых удобно добраться в современных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0

"Трудно поверить, но в мире сейчас построено более 800 000 плотин и дамб. В предыдущем материале я рассказывал о самых впечатляющих сооружениях России, а в этой статье предлагаю взглянуть на интересные ГЭС за рубежом. Мы рассмотрим направления, которые относительно доступны для россиян, чтобы можно было оценить человеческую инженерную мысль без сложных пересадок и бюрократических препятствий".

Цзиньпин-1 (Китай)

Китайцы знамениты своими рекордами, и ГЭС Цзиньпин-1 не исключение. Находящаяся в провинции Сычуань, эта плотина является самой высокой арочной ГЭС в мире, достигая 305 метров в высоту. Для сравнения: высота Ниагарского водопада — 53 метра, а Эйфелевой башни — 300 метров (без учёта антенны).

Эта гигантская плотина привлекает туристов со всего мира. Главное зрелище — сброс воды, который можно наблюдать с удобной смотровой площадки. Вид мощных потоков воды, способных смыть целый город, завораживает и внушает уважение к человеческой изобретательности, которая смогла укротить природу.

Нурекская ГЭС (Таджикистан)

По высоте эта ГЭС почти не уступает Цзиньпин-1 (300 метров), но её главная особенность — это её насыпная конструкция. Вместо монолитной стены здесь можно увидеть исполинский насыпной вал, напоминающий вспаханное поле на склоне горы. Местные горы не могли обеспечить необходимое количество камней, поэтому материалы доставляли из других регионов. В день к стройке прибывало около 100 карьерных самосвалов, и так на протяжении многих лет. Завершённая к 1980 году, Нурекская ГЭС до сих пор впечатляет своим масштабом и технологической новизной.

ГЭС Карун-4 (Иран)

Иран становится всё более популярным туристическим направлением для россиян. После посещения основных городов и достопримечательностей стоит разнообразить маршрут и посмотреть на ГЭС Карун-4. Плотина, расположенная на реке Карун в 180 км от Шехр-э-Корд, впечатляет своими размерами (230 метров в высоту) и необычной конструкцией. Сооружение возведено в ущелье среди скал, что придаёт ему уникальный вид. С местной смотровой площадки открывается красивый вид на реку с зелёной водой и окружающие горы.

Ингурская ГЭС (Грузия)

Здесь сложно сказать, что впечатляет больше — сама плотина или окружающий пейзаж. Плотина изогнутой формы придаёт массивному сооружению изящество. Это не стыдно изображать на открытках, которые можно купить прямо на территории комплекса. Ингурское водохранилище, на котором стоит плотина, грузины называют восьмым чудом света. После посещения ГЭС стоит проехать вдоль его берега, чтобы сделать красочные фото и запомнить это место на всю жизнь.

Токтогульская ГЭС (Кыргызстан)

Эта плотина олицетворяет брутальность: туннели, лифты и коммуникации высечены прямо в скале. Даже рукотворные элементы выглядят сурово благодаря серому камню и гигантским размерам. Всё это больше похоже на ворота крепости, чем на энергетический объект. Жаль, что внутрь сейчас нельзя попасть с экскурсией, но даже вид снаружи стоит времени, потраченного на дорогу.