Путешествие в сердце Юго-Восточной Азии: 7 главных достопримечательностей Мьянмы

Топ интересных мест, которые стоит посетить в Мьянме

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Мьянма (бывшая Бирма) — одно из самых загадочных и привлекательных направлений Юго-Восточной Азии. Эта страна с многовековой культурой и удивительной природой приглашает туристов в увлекательное путешествие по необычным местам. Что же посмотреть в Мьянме, чтобы максимально насладиться её красотами и традициями?

Фото: retas.de by Thomas Schoch, CC BY-SA 3.0

Баган, долина тысячи пагод

Этот регион на западе Мьянмы просто поражает воображение обилием археологических памятников. Здесь расположено более двух тысяч древних буддийских храмов, построенных в XI-XIII веках. Прогулка по Багану, особенно на закате или рассвете, когда солнце окрашивает храмы в золотистые оттенки, оставит незабываемые впечатления.

Инле, озеро на ходулях

На юге страны расположено удивительное озеро Инле, знаменитое своими плавучими огородами и рыбаками, стоящими на одной ноге в лодках. Здесь можно понаблюдать за традиционным образом жизни местных племен, посетить деревни на сваях и увидеть уникальные ремесла, такие как ткачество из стеблей лотоса.

Монастырь Маха Ганда Ён, Мандалай

В бывшей королевской столице Мандалае находится один из самых впечатляющих буддийских монастырей страны — Маха Ганда Ён. Этот величественный комплекс с резными деревянными постройками и золотыми шпилями является центром религиозной жизни Мьянмы.

Пещера Пиндайя, Хпан-Ган

Одной из природных достопримечательностей Мьянмы является грандиозная пещера Пиндайя в регионе Хпан-Ган. Это огромный подземный храм с многочисленными статуями Будды, расположенными среди сталактитов и сталагмитов. Посещение этого места оставит неизгладимое впечатление.

Минтхонхка, плавучий рынок

Любителям этнографии непременно стоит побывать на плавучем рынке Минтхонхка в центре страны. Здесь местные жители торгуют со своих лодок самыми разными товарами, создавая уникальную атмосферу речной торговли.

Храм Мьетаун-Гун, Мраук У

Бывшая столица государства Аракан — город Мраук У — также богат историческими памятниками. Одной из главных достопримечательностей является величественный храм Мьетаун-Гун, украшенный множеством каменных рельефов и статуй.

Эти 7 мест в Мьянме представляют лишь малую часть того, что может предложить эта загадочная страна. Путешествуя по ней, можно погрузиться в древнюю культуру, увидеть уникальные природные достопримечательности и понаблюдать за традиционным укладом жизни местного населения.