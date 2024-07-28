Эксперт прогнозирует значительное подорожание ЖД и авиабилетов в России

Цены на ЖД и авиабилеты в России вырастут до 50% с 1 августа

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский сообщил, что с 1 августа в России ожидается повышение цен на железнодорожные и авиабилеты.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

По прогнозам, себестоимость билетов на внутренние авиарейсы увеличится на 30%, а на международные — на 50%. Чудновский отметил, что стоимость перевозок в вагонах СВ и купе всех категорий поездов дальнего следования возрастет примерно на 20% по сравнению с началом июня, сообщает Mail.ru.

"Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов приведет к существенному росту себестоимости авиаперевозок на внутренних и международных рейсах", — рассказал Чудновский.