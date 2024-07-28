Эксперт прогнозирует значительное подорожание ЖД и авиабилетов в России

Заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский сообщил, что с 1 августа в России ожидается повышение цен на железнодорожные и авиабилеты.
По прогнозам, себестоимость билетов на внутренние авиарейсы увеличится на 30%, а на международные — на 50%. Чудновский отметил, что стоимость перевозок в вагонах СВ и купе всех категорий поездов дальнего следования возрастет примерно на 20% по сравнению с началом июня, сообщает Mail.ru.
"Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов приведет к существенному росту себестоимости авиаперевозок на внутренних и международных рейсах", — рассказал Чудновский.
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