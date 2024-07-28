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У башни Сююмбике в Казани будут восстанавливать облицовку и защиту от влаги и разрушений

Башню Сююмбике в Казани ожидает реконструкция

1:10
Туризм

В Казани началась обширная реконструкция башни Сююмбике, являющейся частью Казанского кремля. Этот исторический памятник привлекает туристов своим уникальным наклоном, который ассоциируется с Пизанской башней. Информация об этом поступила из новостей Татарстана на телеканале ТНВ.

Башню Сююмбике в Казани ожидает реконструкция
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov, CC BY-SA 4.0

Работы включают укрепление фундамента, восстановление облицовки и защиту башни от влаги и разрушений.

Эксперты полагают, что за столетие древесина под башней могла окаменеть и разрушиться. Почва постепенно вымывалась, что привело к наклону, изначально незначительному, но затем увеличившемуся, но процесс удалось остановить.

Имеющиеся трещины сначала будут заполнены углеродным волокном, чтобы защитить структуру от влаги и разрушений. Затем будет проведена гидроизоляция фундамента для его дополнительной защиты. Кроме того, существующие трещины будут закреплены анкерами.

Представители реставрационной группы планируют завершить работы к середине сентября, к моменту проведения саммита стран БРИКС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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