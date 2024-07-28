У башни Сююмбике в Казани будут восстанавливать облицовку и защиту от влаги и разрушений

В Казани началась обширная реконструкция башни Сююмбике, являющейся частью Казанского кремля. Этот исторический памятник привлекает туристов своим уникальным наклоном, который ассоциируется с Пизанской башней. Информация об этом поступила из новостей Татарстана на телеканале ТНВ.
Работы включают укрепление фундамента, восстановление облицовки и защиту башни от влаги и разрушений.
Эксперты полагают, что за столетие древесина под башней могла окаменеть и разрушиться. Почва постепенно вымывалась, что привело к наклону, изначально незначительному, но затем увеличившемуся, но процесс удалось остановить.
Имеющиеся трещины сначала будут заполнены углеродным волокном, чтобы защитить структуру от влаги и разрушений. Затем будет проведена гидроизоляция фундамента для его дополнительной защиты. Кроме того, существующие трещины будут закреплены анкерами.
Представители реставрационной группы планируют завершить работы к середине сентября, к моменту проведения саммита стран БРИКС.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.