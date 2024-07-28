ООО "Курорты Карелии" планирует построить туристический комплекс в Пряжинском районе республики. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Комплекс построят на берегу озера Сямозеро. Согласно проекту, на территории возведут спа-комплексы, ресторан, более 20 домов с разными вариантами размещения, 4 зеркальных дома на воде и банный комплекс с 6 банями. Общая площадь строений составит 4 тысячи квадратных метров.
Ранее Pravda.Ru писала, что тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала Карелию для автопутешествий по России.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.