Солнце для цифровых кочевников в Португалии село

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Почему Португалия борется с цифровыми кочевниками

Туризм

Лиссабон когда-то принимал цифровых кочевников толпами. Португалия привлекала дешевой арендной платой, мягкими зимами и яркой социальной жизнью.

Почему Португалия борется с цифровыми кочевниками
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

Однако приток примерно 16 000 иностранцев отнюдь не радует сегодня правительство Португалии. Страна охвачена жилищным кризисом. По данным Международного валютного фонда (МВФ), цены на жилье в Португалии выросли вдвое с 2018 года. Зарплаты "кочевников", которые обычно вдвое выше зарплаты местных жителей, добавили еще одну проблему — инфляцию. Питание вне дома также стало дорогим. Ужин в ресторане среднего класса стоит не менее 20 евро на человека без учета алкоголя. В связи с этим чиновники принимают меры, чтобы уменьшить "приток мозгов".

И тогда остальная Европа останется в выигрыше — менее известные направления предлагают визы и доступную стоимость жизни цифровым кочевникам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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