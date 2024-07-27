Анапа признана самым доступным курортом для отдыха на море в августе 2024 года

По данным Ассоциации туроператоров России, Анапа стала самым доступным местом для отдыха на море в августе этого года. На втором и третьем местах по стоимости находятся Абхазия и Сочи.
Если путешественники из Москвы отправляются на 10 дней в Анапу на автомобиле, то общие затраты, включая дорогу и проживание в трехзвездочном отеле, составят около 78,6 тыс. рублей. При этом на питание придется потратить примерно 30 тыс. рублей.
Отдых в Абхазии на 10 дней для двоих с вылетом из Москвы в Сочи обойдется в 99,4 тыс. рублей. В эту сумму включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Поездка в Сочи на 10 дней для двух человек, с проживанием в трехзвездочном отеле и полным пансионом, а также перелетом, обойдется в 96 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что самым дорогим российским регионом для отдыха в июле стала Республика Алтай. Второе место по стоимости занимает Камчатский край, третье — Московская область, четвертое — Алтайский край, а пятое — Якутия. Средняя стоимость проживания на двоих в Республике Алтай составила 107 584 рубля, в Камчатском крае — 106 099 рублей, в Московской области — 74 049 рублей, в Алтайском крае — 73 396 рублей, и в Якутии — 68 138 рублей.
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