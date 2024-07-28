Около 800 тысяч туристов посетили Кабардино-Балкарию в первом полугодии 2024 года, сообщил глава КБР Казбек Коков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в республике отмечается сильный рост туристического потока.
"В целом в Кабардино-Балкарии отмечается взрывной рост турпотока. В первом полугодии республика уже приняла почти 800 тысяч туристов, это 127,8% к уровню аналогичного периода прошлого года", — заявил Казбек Коков.
При этом глава КБР добавил, что республике следует работать над инфраструктурой, качеством обслуживания её гостей и подготовкой профессиональных кадров.
Ранее Pravda.Ru писала, что россияне удовлетворены путешествиями по стране.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.