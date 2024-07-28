Глава КБР Коков: в Кабардино-Балкарии отмечается сильный рост турпотока

Кабардино-Балкарию посетили около 800 тысяч туристов в 2024 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 800 тысяч туристов посетили Кабардино-Балкарию в первом полугодии 2024 года, сообщил глава КБР Казбек Коков в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Nalchick, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что в республике отмечается сильный рост туристического потока.

"В целом в Кабардино-Балкарии отмечается взрывной рост турпотока. В первом полугодии республика уже приняла почти 800 тысяч туристов, это 127,8% к уровню аналогичного периода прошлого года", — заявил Казбек Коков.

При этом глава КБР добавил, что республике следует работать над инфраструктурой, качеством обслуживания её гостей и подготовкой профессиональных кадров.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне удовлетворены путешествиями по стране.