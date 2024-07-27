С 1 августа авиабилеты подорожают на 50% из-за решения Росавиации

С 1 августа авиабилеты значительно подорожают из-за решения Росавиации о повышении сборов с авиаперевозчиков, предостерег профессор Алексей Чудновский, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ. Его слова приводит Финансы Mail. ru.
Ожидается, что себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, а на международные — на 50%.
Стоимость ЖД билетов также увеличится с наступлением следующего месяца. По словам Чудновского, цены на дальние поездки в вагонах СВ и купе всех категорий поездов вырастут примерно на 20% по сравнению с началом июня.
В августе не стоит ожидать скидок на отдых в отелях пляжных курортов, отметил профессор. Как правило, последний месяц лета является самым востребованным и, соответственно, самым дорогим.
По мнению Чудновского, в конце августа возможны дискаунты до 20%, однако в бархатный сезон цены на курортах снова поднимутся.
В начале августа среди самых доступных морских направлений для отдыха можно выделить Анапу, Большой Сочи, Абхазию, Хайнань и ОАЭ.
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