На Мальдивах туристы начали массово сообщать о нападениях рыбы-триггера. Эта рыба обладает острыми зубами, способными прокусить человеческую кожу, как сообщают СМИ.
Как сообщает Life. ru, рыба-триггер с её торчащими зубами и выпученными глазами активно нападает на людей, проплывающих мимо, и прокусывает их кожу, защищая своё потомство.
Дайверы предупреждают, что поведение рыбы-триггера непредсказуемо, поэтому следует избегать близкого контакта с ней. Однако многие неопытные туристы не осведомлены о её особенностях и часто становятся жертвами её атак.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.