На Мальдивах туристы начали массово сообщать о нападениях рыбы-триггера

На Мальдивах участились случаи укусов рыбы-триггера

На Мальдивах туристы начали массово сообщать о нападениях рыбы-триггера. Эта рыба обладает острыми зубами, способными прокусить человеческую кожу, как сообщают СМИ.

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Life. ru, рыба-триггер с её торчащими зубами и выпученными глазами активно нападает на людей, проплывающих мимо, и прокусывает их кожу, защищая своё потомство.

Дайверы предупреждают, что поведение рыбы-триггера непредсказуемо, поэтому следует избегать близкого контакта с ней. Однако многие неопытные туристы не осведомлены о её особенностях и часто становятся жертвами её атак.