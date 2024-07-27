Мьянма обучает сотрудников туризма русскому языку: русские карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard

Министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн сообщила, что республика начала обучение сотрудников туристической сферы русскому языку. Об этом передает РИА Новости.
"Мы уже провели несколько курсов по русскому языку для работников гостиниц и ресторанов. Некоторые заведения уже приняли на работу сотрудников, владеющих русским языком на базовом уровне", — отметила министр.
Кхайн добавила, что обучение продолжается, и со временем число людей, говорящих на русском языке в Мьянме, будет расти.
В интервью РИА Новости министр также упомянула, что карты российской платежной системы "Мир" могут успешно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, так как их работа была приостановлена в стране из-за западных санкций.
Ранее посол Мьянмы в России Тит Линн Оун сообщил о планах увеличения туристического потока из России. Газета "Известия", со ссылкой на аппарат премьер-министра Мьянмы, также писала, что обсуждается возможность запуска прямых рейсов в Москву при увеличении числа туристов.
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