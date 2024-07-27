Мьянма обучает сотрудников туризма русскому языку: русские карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard

Мьянма начинает обучение сотрудников русскому языку

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн сообщила, что республика начала обучение сотрудников туристической сферы русскому языку. Об этом передает РИА Новости.

Фото: www.flickr.com by Clay Gilliland, CC BY-SA 2.0

"Мы уже провели несколько курсов по русскому языку для работников гостиниц и ресторанов. Некоторые заведения уже приняли на работу сотрудников, владеющих русским языком на базовом уровне", — отметила министр.

Кхайн добавила, что обучение продолжается, и со временем число людей, говорящих на русском языке в Мьянме, будет расти.

В интервью РИА Новости министр также упомянула, что карты российской платежной системы "Мир" могут успешно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, так как их работа была приостановлена в стране из-за западных санкций.

Ранее посол Мьянмы в России Тит Линн Оун сообщил о планах увеличения туристического потока из России. Газета "Известия", со ссылкой на аппарат премьер-министра Мьянмы, также писала, что обсуждается возможность запуска прямых рейсов в Москву при увеличении числа туристов.