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Сочи принял 4,3 миллиона туристов в 2024 году: в прибрежных и горных зонах отдыхают более 200 тысяч человек

С начала 2024 года Сочи посетило около 4,3 миллиона туристов

1:42
Туризм

С начала 2024 года Сочи посетило около 4,3 миллиона туристов. На данный момент в прибрежных и горных зонах главного отечественного курорта отдыхают более 200 тысяч человек, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своём Telegram-канале в субботу.

С начала 2024 года Сочи посетило около 4,3 миллиона туристов
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

"Сочи привлекает туристов из разных уголков мира, многие приезжают сюда семьями, иногда не в первый раз. Некоторые впервые открывают для себя черноморский курорт и Россию в целом. В этом году город принял гостей из более чем 70 стран", — отметил мэр.

Каждый второй гость курорта выбирает горные районы для проживания или посещения достопримечательностей на экскурсиях. Средняя заполняемость мест размещения в этих зонах составляет 80%. С начала года горные курорты Сочи приняли более 2 миллионов туристов.

По словам градоначальника, популярность горного кластера обусловлена развитием инфраструктуры для семейного отдыха, экологического и событийного туризма, а также организацией летом трансферов к пляжам Черного моря.

На данный момент все три курорта Красной Поляны, а также Сочинский национальный парк и Кавказский государственный биосферный заповедник предлагают 150 километров оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов различной сложности.

Средняя загрузка средств размещения на прибрежной территории составляет 90,5%. В большинстве санаториев и пансионатов с лечением свободных мест нет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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