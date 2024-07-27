Как сэкономить на путешествиях: лучшие месяцы и дни для выгодных поездок в 2024 году

Секреты дешёвых путешествий: самые выгодные месяцы для поездок

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это увлекательное занятие, но часто дорогое. Однако есть способы сэкономить, например, выбрать самые дешёвые месяцы для поездок. Компания Bounce проанализировала данные о стоимости проживания в отелях и составила список самых выгодных месяцев для путешествий в разные города.

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Исследование, проведённое в конце 2023 года, показало, что январь — самый дешёвый месяц для посещения 15 городов, таких как Лондон, Амстердам и Берлин. Февраль — следующий по дешевизне, особенно в Нью-Йорке, Париже и Милане.

Мальдивы становятся доступнее с января по август, где можно сэкономить до 85% на проживании в столице Мале. Суббота оказалась самым дешёвым днем для проживания в 17 городах, включая Лас-Вегас, Дублин и Милан, опровергая мнение о дороговизне выходных.

Однако, в азиатских городах, таких как Чиангмай и Пхукет, декабрь самый дорогой месяц, а в Афинах, Лиссабоне и Барселоне пиковые цены в сентябре.