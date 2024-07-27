Летом 2024 года в Европе прошла волна протестов против массового туризма. В таких странах, как Нидерланды, Греция и Испания, люди вышли на улицы, выражая своё недовольство. В Барселоне демонстранты с водяными пистолетами скандировали лозунги против туристов. На Майорке тысячи протестующих требовали изменить туристическую политику, отмечая негативное влияние на жильё для местных жителей.
Школьный учитель из Барселоны Карлос Рамирес подчеркнул, что из-за роста цен на жильё многие местные жители вынуждены покидать город. Арендные ставки в Барселоне выросли на 68% за последнее десятилетие. Некоторые жители прибегли к радикальным мерам, таким как голодовки, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Венеция ввела временные входные сборы, чтобы ограничить поток туристов и пополнить бюджет. Однако это вызвало разногласия: местные жители считают такие меры неэффективными и опасными для города. Они указывают на негативные последствия массового туризма, включая закрытие медицинских учреждений и рост цен на жильё.
Несмотря на разные мнения, всё больше европейских городов начинают вводить аналогичные меры контроля за уровнем туризма.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.