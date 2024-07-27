Протесты против массового туризма в Европе: местные жители требуют изменения туристической политики

Волна протестов в Европе: почему туристы стали главной мишенью?

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2024 года в Европе прошла волна протестов против массового туризма. В таких странах, как Нидерланды, Греция и Испания, люди вышли на улицы, выражая своё недовольство. В Барселоне демонстранты с водяными пистолетами скандировали лозунги против туристов. На Майорке тысячи протестующих требовали изменить туристическую политику, отмечая негативное влияние на жильё для местных жителей.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Школьный учитель из Барселоны Карлос Рамирес подчеркнул, что из-за роста цен на жильё многие местные жители вынуждены покидать город. Арендные ставки в Барселоне выросли на 68% за последнее десятилетие. Некоторые жители прибегли к радикальным мерам, таким как голодовки, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Венеция ввела временные входные сборы, чтобы ограничить поток туристов и пополнить бюджет. Однако это вызвало разногласия: местные жители считают такие меры неэффективными и опасными для города. Они указывают на негативные последствия массового туризма, включая закрытие медицинских учреждений и рост цен на жильё.

Несмотря на разные мнения, всё больше европейских городов начинают вводить аналогичные меры контроля за уровнем туризма.