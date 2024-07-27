Глава министерства туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн призывает российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном

Мьянма просит Россию запустить прямые авиарейсы между Москвой и Янгоном

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава министерства туризма и гостиничного дела Мьянмы Тет Тет Кхайн обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой организовать прямые рейсы между Москвой и Янгоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

В интервью агентству министр подчеркнула, что прямое авиасообщение между двумя городами является ключевым условием для развития массового туризма.

"Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолёты", — отметила Кхайн.

Она пояснила, что такие самолёты не могут совершать рейсы между Янгоном и Москвой, поэтому Мьянма готова обеспечить все условия для приёма российских самолётов, если российские авиакомпании откроют такие рейсы.

"Прямые рейсы с Москвой действительно нужны", — заключила министр.