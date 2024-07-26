Российские туристы возмущены состоянием поездов на юг: грязь, вонь и сломанные розетки

Путешественники шокированы грязными вагонами поездов

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы выражают недовольство состоянием старых вагонов поездов, направляющихся к Чёрному морю, называя свои поездки "сплошным мучением".

Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, CC BY-SA 3.0

"Грязь такая, что не вымыть, вонь, розетки, как у меня на даче, перекрученные к стене, ночной светильник не работает. Везут, как скот", — поделилась одна из туристок.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков объяснил, что дефицит железнодорожных билетов на юг возник из-за закрытия части аэропортов и значительного сокращения зарубежного турпотока. Однако, по словам Янкова, россияне, сталкиваясь с выбором между поездкой в старом вагоне и отказом от поездки, предпочитают первое, пишет издание SOCHI1. RU.