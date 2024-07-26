Российские туристы выражают недовольство состоянием старых вагонов поездов, направляющихся к Чёрному морю, называя свои поездки "сплошным мучением".
"Грязь такая, что не вымыть, вонь, розетки, как у меня на даче, перекрученные к стене, ночной светильник не работает. Везут, как скот", — поделилась одна из туристок.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков объяснил, что дефицит железнодорожных билетов на юг возник из-за закрытия части аэропортов и значительного сокращения зарубежного турпотока. Однако, по словам Янкова, россияне, сталкиваясь с выбором между поездкой в старом вагоне и отказом от поездки, предпочитают первое, пишет издание SOCHI1. RU.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.