Эксперты назвали стоимость отдыха на Кипре в августе: от бюджетных до роскошных вариантов

Туроператоры рассказали, во сколько обойдётся отдых на Кипре

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом спрос на путёвки на Кипр втрое превышает прошлогодний. Оптимальное время для отдыха на острове — вторая половина августа и сентябрь: жара спадает, море остаётся тёплым, а на курортах становится менее людно.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

Стоимость недельного отдыха на Кипре в августе с вылетом из Москвы (стыковка в Кувейте) и проживанием в отеле 2* начинается от 84 тыс. рублей за человека, сообщает АТОР со ссылкой на туроператора "Русский Экспресс". Туры с проживанием в комфортных трёхзвёздочных отелях Айя-Напы и Протараса с питанием "завтраки" или "полупансион" стоят от 98 тыс. до 110 тыс. рублей.

Четырёхзвёздочные отели в Айя-Напе и Лимассоле предлагают отдых от 117 тыс. рублей за неделю. Пребывание в пятизвёздочных отелях Ларнаки, Айя-Напы и Лимассола с завтраками обойдётся от 130 тыс. рублей за одного.