Япония приняла рекордное количество туристов

Япония приняла ошеломляющие 3,14 миллиона иностранных гостей, превысив предыдущий месячный рекорд в 3,08 миллиона, установленный в марте, сообщает tourism-review.com.
По оценкам премьер-министра Фумио Кисиды, расходы туристов достигнут 8 трлн иен (около 47 млрд евро) в этом году.
Однако он подчеркивает необходимость остерегаться "чрезмерного туризма", при котором само количество туристов негативно влияет на местную окружающую среду, культуру и качество жизни.
Ожидается, что туризм станет вторым по величине источником иностранных доходов Японии в 2024 году, уступив автомобильной промышленности и опередив сектор электронных компонентов.
Японская иена обесценилась по отношению к доллару до самого низкого уровня за 38 лет, что делает Японию привлекательным направлением для иностранных путешественников.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.