Япония приняла рекордное количество туристов

Въездной туризм в Японии бьет новый рекорд

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Япония приняла ошеломляющие 3,14 миллиона иностранных гостей, превысив предыдущий месячный рекорд в 3,08 миллиона, установленный в марте, сообщает tourism-review.com.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, CC BY-SA 3.0

По оценкам премьер-министра Фумио Кисиды, расходы туристов достигнут 8 трлн иен (около 47 млрд евро) в этом году.

Однако он подчеркивает необходимость остерегаться "чрезмерного туризма", при котором само количество туристов негативно влияет на местную окружающую среду, культуру и качество жизни.

Ожидается, что туризм станет вторым по величине источником иностранных доходов Японии в 2024 году, уступив автомобильной промышленности и опередив сектор электронных компонентов.

Японская иена обесценилась по отношению к доллару до самого низкого уровня за 38 лет, что делает Японию привлекательным направлением для иностранных путешественников.