Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подводные камни Олимпийских игр: что ждет спортсменов и зрителей
Состояние сбитого у ТРЦ "Сити молл" мальчика остается тяжелым
Wildberries это не "WBнутый"
Выбираем оптимальный месяц для отпуска в 2025 году
Задержан бывший заместитель министра обороны РФ
Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека
Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ
Американцы впервые одобрили важное решение президента Байдена
"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате
Трое туристов пострадали от камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатке

Трое туристов попали под камнепад на вулкане в Камчатском крае

1:07
Туризм

Трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Как сообщает пресс-служба местного спасательного ведомства КГКУ "ЦОД" в Telegram, инцидент произошел, когда двое мужчин и женщина, находившиеся в длительном походе по территории парка "Три вулкана", решили покорить вершину Ключевского вулкана.

Трое туристов попали под камнепад на вулкане в Камчатском крае
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

По словам представителей ведомства, после того как туристы достигли вершины, они выбрали другой маршрут для спуска и направились по склону к проверенной тропе. На высоте около четырех тысяч метров их застал камнепад, в результате которого путешественники получили травмы.

Тем не менее, вскоре им удалось добраться до дома вулканологов, расположенного на высоте 3,3 тысячи метров. Оттуда их эвакуировали на вертолете спасатели. В краевой больнице, куда были доставлены пострадавшие, медицинские специалисты осмотрели их, и, хотя травмы оказались незначительными, путешественники решили не проходить госпитализацию и остаться под наблюдением.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Последние материалы
Wildberries это не "WBнутый"
Выбираем оптимальный месяц для отпуска в 2025 году
В США назвали истребители, поднятые на перехват китайской авиации в Аляске
Задержан бывший заместитель министра обороны РФ
Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека
Трое туристов попали под камнепад на вулкане в Камчатском крае
Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ
Американцы впервые одобрили важное решение президента Байдена
"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате
В сёлах Челябинской области идёт эвакуация, дамбу смыло паводком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников