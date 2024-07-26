Трое туристов пострадали от камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатке

Трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Как сообщает пресс-служба местного спасательного ведомства КГКУ "ЦОД" в Telegram, инцидент произошел, когда двое мужчин и женщина, находившиеся в длительном походе по территории парка "Три вулкана", решили покорить вершину Ключевского вулкана.
По словам представителей ведомства, после того как туристы достигли вершины, они выбрали другой маршрут для спуска и направились по склону к проверенной тропе. На высоте около четырех тысяч метров их застал камнепад, в результате которого путешественники получили травмы.
Тем не менее, вскоре им удалось добраться до дома вулканологов, расположенного на высоте 3,3 тысячи метров. Оттуда их эвакуировали на вертолете спасатели. В краевой больнице, куда были доставлены пострадавшие, медицинские специалисты осмотрели их, и, хотя травмы оказались незначительными, путешественники решили не проходить госпитализацию и остаться под наблюдением.
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