Раскрыты самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году: советы от экспертов "Яндекс Путешествия"

Лучшие месяцы для отпуска в 2025 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса "Яндекс Путешествия" определили самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году для россиян и поделились этой информацией с "Лентой.ру".

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Эксперты отметили, что для экономии бюджета лучше брать отпуск в месяцы с наименьшим количеством официальных выходных. В эти периоды дневная ставка оплаты труда будет минимальной, а сумма отпускных может оказаться больше, чем обычная зарплата. Поэтому наиболее выгодными месяцами для отпуска считаются февраль, апрель, июль, сентябрь и октябрь.

Учитывая, что одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней, а остальное можно разделять, удачным выбором будет, например, период с субботы по воскресенье следующей недели. В этом случае сотрудник будет отдыхать девять календарных дней, из которых четыре — выходные, а отпускные начислятся за все дни.

Также специалисты отметили, что оптимальными вариантами для длительного отпуска являются дни перед зимними каникулами, перед 1 мая, до и после выходных 12-15 июня и 2-4 ноября.