Как избежать пищевого отравления в отпуске: основные советы для комфортного и беззаботного отдыха

Топ-5 простых советов, чтобы избежать пищевого отравления в отпуске

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы готовимся к отпуску, мы мечтаем насладиться каждой его минутой и избежать любых неприятностей, включая пищевое отравление.

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Вот несколько ключевых советов, которые помогут уменьшить риск отравления и сделают ваш отдых комфортным и беззаботным.

Изучите местную кухню заранее

Узнайте о традиционных блюдах и способах их приготовления. Определите, какие продукты могут представлять опасность для здоровья.

Выбирайте надёжные рестораны с хорошими отзывами

Предпочтение стоит отдавать заведениям, которые рекомендованы местными жителями или туристами.

Пейте только качественную воду

В некоторых странах водопроводная вода может быть небезопасной. Используйте бутилированную воду для питья, чистки зубов и приготовления пищи. Проверяйте целостность упаковки и избегайте добавления льда в напитки.

Будьте осторожны с уличной едой

Уличная еда может выглядеть аппетитно, но также она может представлять риск для здоровья. Если хотите попробовать стрит-фуд, выбирайте места с большим количеством посетителей, где еду готовят при вас.

Соблюдайте гигиену рук

Мытьё рук перед едой — эффективный способ профилактики пищевых инфекций. Всегда имейте при себе антисептик на случай, если нет возможности помыть руки с мылом и водой.