Турист нашел и выпил 40-летнюю банку кока-колы в горах Японии: что показала проверка

Мужчина, увлекающийся горным туризмом и известный в интернете под псевдонимом Тори-чан, нашёл на горном маршруте в Японии неоткрытую банку кока-колы, выпущенную в 1980-х годах. Об этом сообщает Jam Press.
Находка была обнаружена в снегу на одном из маршрутов горы Кита. Тори-чан решил взять банку с собой домой, чтобы проверить её содержимое, и записал процесс на видео.
При открытии банки оказалось, что напиток сохранил и свой цвет, и газированность.
"Я ожидал увидеть какую-то странную жидкость, но она выглядела как обычная кола, поэтому я её выпил," — рассказал Тори-чан.
По его словам, вкус 40-летней кока-колы оказался совершенно обычным, что его очень удивило.
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