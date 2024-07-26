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Турист нашел и выпил 40-летнюю банку кока-колы в горах Японии: что показала проверка

Горный турист из Японии нашёл и выпил 40-летнюю банку кока-колы

0:50
Туризм

Мужчина, увлекающийся горным туризмом и известный в интернете под псевдонимом Тори-чан, нашёл на горном маршруте в Японии неоткрытую банку кока-колы, выпущенную в 1980-х годах. Об этом сообщает Jam Press.

Горный турист из Японии нашёл и выпил 40-летнюю банку кока-колы
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Находка была обнаружена в снегу на одном из маршрутов горы Кита. Тори-чан решил взять банку с собой домой, чтобы проверить её содержимое, и записал процесс на видео.

При открытии банки оказалось, что напиток сохранил и свой цвет, и газированность.

"Я ожидал увидеть какую-то странную жидкость, но она выглядела как обычная кола, поэтому я её выпил," — рассказал Тори-чан.

По его словам, вкус 40-летней кока-колы оказался совершенно обычным, что его очень удивило.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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