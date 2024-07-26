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Санкт-Петербург стал лидером по экоиндексу среди российских городов: результаты исследования

Санкт-Петербург признан самым экологичным городом России

1:01
Туризм

Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов по экоиндексу, сообщает газета "Петербургский дневник" 26 июля.

Санкт-Петербург признан самым экологичным городом России
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Результаты исследования были предоставлены аналитиками сервиса 2ГИС и специалистами Научного центра Smart Urban Nature РУДН. Эксперты оценили 16 городов-миллионников, анализируя доступность парков и водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, а также разнообразие экопрактик и мнений жителей.

Экоиндекс формируется на основе суммы баллов, которые город набирает по каждому из шести направлений исследования. Рейтинг города можно увидеть как в общем индексе, так и по отдельным направлениям.

По итогам исследования Санкт-Петербург показал отличные результаты во всех направлениях и занял первое место как по доступности водных объектов, так и в общем рейтинге. Москва и Пермь вошли в тройку лучших.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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