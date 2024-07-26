Санкт-Петербург стал лидером по экоиндексу среди российских городов: результаты исследования

Санкт-Петербург признан самым экологичным городом России

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов по экоиндексу, сообщает газета "Петербургский дневник" 26 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Результаты исследования были предоставлены аналитиками сервиса 2ГИС и специалистами Научного центра Smart Urban Nature РУДН. Эксперты оценили 16 городов-миллионников, анализируя доступность парков и водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, а также разнообразие экопрактик и мнений жителей.

Экоиндекс формируется на основе суммы баллов, которые город набирает по каждому из шести направлений исследования. Рейтинг города можно увидеть как в общем индексе, так и по отдельным направлениям.

По итогам исследования Санкт-Петербург показал отличные результаты во всех направлениях и занял первое место как по доступности водных объектов, так и в общем рейтинге. Москва и Пермь вошли в тройку лучших.