Прямые рейсы из Москвы на Хайнань: туры с перелетом от 50 тысяч рублей

Туроператоры начали предлагать доступные пакетные туры на китайский остров Хайнань. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
С 26 августа авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы из Москвы в столицу Хайнаня, Хайкоу. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам.
По информации компании Anex, самый дешевый тур на Хайнань с перелетом этим перевозчиком начинается от 50 тысяч рублей с человека. АТОР уточнила, что пакетные туры с прямым авиаперелетом можно бронировать до конца октября.
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