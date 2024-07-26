Прямые рейсы из Москвы на Хайнань: туры с перелетом от 50 тысяч рублей

Россиянам предложили доступные туры на китайский остров Хайнань

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры начали предлагать доступные пакетные туры на китайский остров Хайнань. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

С 26 августа авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы из Москвы в столицу Хайнаня, Хайкоу. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам.

По информации компании Anex, самый дешевый тур на Хайнань с перелетом этим перевозчиком начинается от 50 тысяч рублей с человека. АТОР уточнила, что пакетные туры с прямым авиаперелетом можно бронировать до конца октября.

Ранее были названы самые недорогие места для морского отдыха в августе. Лидером списка оказалась Анапа. За десятидневный отдых в этом городе с учетом расходов на дорогу на автомобиле из Москвы придется заплатить минимум 78,6 тысячи рублей на двоих.