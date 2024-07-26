Летний сезон 2024 года показал значительный интерес россиян к водным объектам в регионах не у моря.
Об этом сообщают данные сервисов бронирования. В настоящее время наблюдается рост спроса на отдых в Калужской и Воронежской областях, а также в Республике Алтай.
Адыгея стала популярным местом для освежающих поездок, с пятикратным увеличением бронирований в гостиницах и загородных домах у воды по сравнению с прошлым годом.
К числу популярных направлений также относятся Ленинградская область, Красноярск, Казань, Пермь и Москва.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.