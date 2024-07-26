Популярные направления отдыха у воды в России в 2024 году: Адыгея, Алтай и другие

Россияне активно выбирают отдых у воды в регионах не у моря

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний сезон 2024 года показал значительный интерес россиян к водным объектам в регионах не у моря.

Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщают данные сервисов бронирования. В настоящее время наблюдается рост спроса на отдых в Калужской и Воронежской областях, а также в Республике Алтай.

Адыгея стала популярным местом для освежающих поездок, с пятикратным увеличением бронирований в гостиницах и загородных домах у воды по сравнению с прошлым годом.

К числу популярных направлений также относятся Ленинградская область, Красноярск, Казань, Пермь и Москва.