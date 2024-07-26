Почему Северная Корея становится популярной среди российских туристов

Топ удивительных фактов о путешествиях в Северную Корею

4:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия в Северную Корею становятся всё более популярными среди российских туристов. Если раньше поездка в КНДР казалась чем-то фантастическим, то сейчас она доступна каждому желающему. В материале "Ленты.ру" рассказывается, чем привлекает россиян одна из самых закрытых стран мира и почему стоит туда поехать.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Что удивляет туристов в Северной Корее?

В июне российский турист Дмитрий Гордеев поделился впечатлениями о поездке в КНДР, отметив поразительные ограничения. Например, у местных жителей нет доступа к интернету, только внутренняя сеть для ограниченного числа ресурсов. Туристы же могут пользоваться интернетом всего 15 минут в день. Гордеев также отметил, что его группа была единственной в их 38-этажном отеле, и он практически не видел машин на улицах, так как владеть автомобилями могут только организации. Несмотря на все ограничения, Гордеев подчеркнул, что в Северной Корее очень ждут российских гостей и хорошо относятся к нашей стране.

Британский путешественник Энтони Миддлтон, прибывший в Пхеньян на экспрессе из Китая, рассказал о своих впечатлениях от чистых вагонов и вагонов-ресторанов, где можно было купить северокорейские продукты. Хотя еда не произвела на него сильного впечатления, его поразил регулярный поднос пива и корейской водки (соджу) в поезде.

Распространённые мифы о КНДР

Другой российский турист развеял некоторые мифы о Северной Корее. Он отметил, что информация о узаконенных образцах причесок для мужчин и женщин — фейк, возникший на Reddit. Также мифом является история о расстрелах неугодных из зенитки, которую распространяли многие российские СМИ, ссылаясь на издание The Chosun Ilbo, известное своей радикальной позицией против КНДР.

Турист также был удивлён, как "жестко" пьют северокорейцы. Он увидел женщину с пятилитровыми бутылками, в которых, как оказалось, была водка, выдаваемая в качестве зарплаты на работе вместе с рисом и другими продуктами.

Развитие туризма между Россией и КНДР

В начале лета 2024 года президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР после переговоров с Ким Чен Ыном. Летний сезон начался с формированием тургрупп для отдыха на корейских приморских курортах. Восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение, и первый поезд с российскими туристами отправился в КНДР 6 июня 2024 года.

Спрос на поездки в КНДР

Несмотря на мифы и страхи, специалисты туротрасли уверяют, что спрос на это направление высокий. В среднем туроператоры набирают по две группы в месяц. Заявки на поездки приходят из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Якутию, Пермь, Иркутск и Рязань.

Стоимость поездок в КНДР

Организацией поездок занимаются только несколько аккредитованных туроператоров. Недельная путевка, включающая визу, проживание, питание и дорогу, обойдётся около 100 тысяч рублей. Цена туров увеличилась на 15% за последние девять месяцев. В составе группы поездка выйдет дешевле: от 71 до 80 тысяч рублей в зависимости от размера группы.

Поездки для российских школьников

Российские школьники также могут побывать в КНДР. Первая группа детей уже отправилась в детский лагерь "Сондовон", где 250 учащихся будут отдыхать с 22 июля по 2 августа. Стоимость путевки зависит от возраста ребёнка и включает перелёт, визу, проживание, питание, культурную программу и медицинскую страховку.

Специфика аудитории

Эксперт по туризму Майя Котляр отметила, что пока не видит особого интереса к Северной Корее на рынке. Она считает, что туда ездит специфическая аудитория, интересующаяся культурой и историей страны. Более высокий спрос наблюдается на путешествия в Южную Корею.

Таким образом, хотя интерес к поездкам в КНДР существует, он остаётся нишевым, привлекая определённый круг туристов, несмотря на сложности и ограничения, связанные с посещением этой закрытой страны.