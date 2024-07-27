В некоторых аэропортах России внедрили пропуск в бизнес-залы по биометрическим данным

В бизнес-залы некоторых аэропортов РФ теперь можно попасть, если улыбнуться на камеру

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В бизнес-залах аэропортов Домодедово, Внуково, Пулково и Казани теперь можно оказаться, если улыбнуться на камеру. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Уточняется, что теперь пройти в бизнес-залы можно с помощью биометрических данных. Услуга доступна для туристов, которые пользуются программой OnPass и государственной единой биометрической системой (ЕБС). Известно, что на следующей неделе терминалы должны появиться в аэропорту Владивостока, а в 2025 году — ещё в нескольких десятках городов России.

Ранее Pravda.Ru писала, что аэропорты внедряют инновационные системы отслеживания багажа.