5 лайфхаков для экономии в путешествиях от эксперта Бориса Соколова

Эксперт по туризму рассказал, как сэкономить в путешествии

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Борис Соколов, эксперт по туризму и руководитель визового центра Visasam. ru, поделился несколькими лайфхаками для экономии в путешествиях. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал о способах сберечь бюджет во время поездок.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

Во-первых, Соколов посоветовал не покупать сувениры и не заниматься шоппингом в первые дни поездки. Он отметил, что лучше оставить это на конец путешествия, когда вы будете знать реальные цены и места, где можно купить всё дешевле.

Во-вторых, цены в центре города, на пляже и в других популярных туристических местах могут быть в 1,5-2 раза выше, чем в менее посещаемых районах, предостерег эксперт.

Чтобы сэкономить на такси, Соколов порекомендовал изучить маршруты общественного транспорта до основных достопримечательностей.

"Например, найдите ближайшую станцию метро к нужному месту. Это также поможет избежать пробок", — добавил он.

Также он советует не менять валюту в аэропорту или отеле, где курс обычно невыгодный. По прилету лучше обменять минимально необходимую сумму, а остальные деньги менять в центре города, где больше банков и обменников с хорошим курсом.

Кроме того, Соколов отметил, что при покупке билетов онлайн в музеи, аквапарки и другие места часто бывают скидки.