Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как подготовиться к смене часовых поясов и избежать джетлага

Джетлаг часто сопровождает путешественников. Это состояние возникает, когда человек быстро попадает в место с другим часовым поясом и вынужден подстраиваться под новое время. Это влияет на самочувствие и настроение. Однако, если заранее подготовиться к поездке, можно избежать джетлага.
Симптомы джетлага
Эксперт Роспотребнадзора Инга Лукасевич перечислила характерные симптомы джетлага, среди которых:
Как справиться с джетлагом
Лукасевич советует готовиться к перелёту в другой часовой пояс заранее. Постепенно адаптируйтесь к новому ритму: начните ложиться спать ближе к тому времени, которое будет актуально в месте назначения.
Перед самой поездкой:
Сразу после посадки в самолёт переведите часы на новое время.
Действия в новом часовом поясе
Эксперт подчеркнула важность соблюдения режима дня. Поэтому удобнее прилетать ночью: сразу ложитесь спать, чтобы легче адаптироваться к новому графику.
Если прилетаете днём, старайтесь не ложиться спать до тех пор, пока не наступит подходящее время для сна в новом часовом поясе, рекомендует представитель Роспотребнадзора.
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