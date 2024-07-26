Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как подготовиться к смене часовых поясов и избежать джетлага

Россиянам дали советы по минимизации последствий смены часовых поясов

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Джетлаг часто сопровождает путешественников. Это состояние возникает, когда человек быстро попадает в место с другим часовым поясом и вынужден подстраиваться под новое время. Это влияет на самочувствие и настроение. Однако, если заранее подготовиться к поездке, можно избежать джетлага.

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Симптомы джетлага

Эксперт Роспотребнадзора Инга Лукасевич перечислила характерные симптомы джетлага, среди которых:

головная боль;

перепады давления;

бессонница или трудности с засыпанием;

отсутствие аппетита;

апатия.

Как справиться с джетлагом

Лукасевич советует готовиться к перелёту в другой часовой пояс заранее. Постепенно адаптируйтесь к новому ритму: начните ложиться спать ближе к тому времени, которое будет актуально в месте назначения.

Перед самой поездкой:

хорошо выспитесь;

пейте много воды;

избегайте кофе и алкоголя.

Сразу после посадки в самолёт переведите часы на новое время.

Действия в новом часовом поясе

Эксперт подчеркнула важность соблюдения режима дня. Поэтому удобнее прилетать ночью: сразу ложитесь спать, чтобы легче адаптироваться к новому графику.

Если прилетаете днём, старайтесь не ложиться спать до тех пор, пока не наступит подходящее время для сна в новом часовом поясе, рекомендует представитель Роспотребнадзора.