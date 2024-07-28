Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, зачем водители устанавливают сетку между передними сидениями
Дженнифер Гарнер сделала тонкий намёк на личные проблемы Бена Аффлека
8 типичных ошибок при готовке каши, которые совершают все
ЕК требует возврата субсидии из-за срыва проекта СПГ-терминала
Эти советы помогут продлить урожай огурцов
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Три запрета для туристов в Казахстане: соблюдаем правила и традиции

Туристам на заметку: строгие запреты в Казахстане

2:04
Туризм

Казахстан является страной с богатой культурой и особыми традициями, которые следует уважать и соблюдать. Если вы планируете посетить эту замечательную центрально-азиатскую страну, важно знать, что некоторые действия могут восприниматься как неприемлемые или оскорбительные. Давайте рассмотрим три вещи, которые ни в коем случае нельзя делать в Казахстане.

Туристам на заметку: строгие запреты в Казахстане
Фото: commons.wikimedia.org by Меридианец, CC BY-SA 4.0

1. Критиковать ислам или оскорблять мусульманские святыни

Большинство населения Казахстана исповедует ислам, который играет важную роль в национальной культуре и традициях. Проявление неуважения к исламской религии, ее символам или святым местам будет восприниматься крайне негативно и может привести к серьезным последствиям. Воздержитесь от любых высказываний или действий, которые могут быть истолкованы как кощунство.

2. Демонстрировать неуважение к национальным символам и знакам

Государственный флаг, герб и другие официальные символы Казахстана пользуются особым почтением среди местных жителей. Недопустимо осквернять, унижать или каким-либо образом выражать пренебрежение к национальным знакам и атрибутам. Это может быть воспринято как неуважение к стране и ее народу.

3. Употреблять алкоголь в общественных местах

В отличие от многих стран, в Казахстане распитие спиртных напитков в общественных местах является серьезным нарушением. Это считается неприемлемым поведением, которое может повлечь за собой штрафы и даже задержание полицией. Старайтесь воздерживаться от употребления алкоголя в людных местах и соблюдать местные законы и традиции.

Помните, что уважение к культуре и традициям страны, которую вы посещаете, является ключевым аспектом культурной осведомленности и вежливого поведения. Следуя этим простым, но важным правилам, вы сможете избежать недоразумений и неприятных ситуаций в Казахстане.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Назван лучший способ борьбы с сорняками
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе
Туристам на заметку: строгие запреты в Казахстане
Как Xbox сталкивается с финансовыми вызовами перед лицом конкуренции с PlayStation
Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки
Почему дорогие средства не работают: распространенные ошибки в использовании
Даня Милохин попробовал себя в кондитерском деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников