Правительство РФ утвердило список курортов

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Правительство Российской Федерации утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов.

Фото: Новости МСБ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озёрами Ужин и Валдайское. Также в список включены 55 курортов федерального значения. Среди них — Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плёс, Сочи, Теберда и курорты южного берега Крыма: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз и Ялта. Кроме того, в утверждённый перечень вошёл один курортный регион — Кавказские минеральные воды.