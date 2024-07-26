Ассоциация туроператоров России определила самые доступные морские курорты для отдыха в августе 2024 года

Названы самые дешёвые направления для пляжного отдыха в августе

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анапа заняла первое место среди самых доступных мест для отдыха на море в начале августа 2024 года, как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com by frank mckenna, PDM

По информации турагентства "1001 Тур", стоимость десятидневного отдыха в Анапе с учётом расходов на поездку на автомобиле из Москвы составляет минимум 78,6 тысячи рублей на двоих. Это включает проживание в трёхзвёздочном отеле с завтраками. Дополнительно на питание в городе потребуется около 30 тысяч рублей.

Минимальная цена десятидневного тура из Москвы в Сочи с вылетом в начале августа составляет 96 тысяч рублей на двоих, включая проживание в трёхзвёздочном отеле с полным пансионом. Путёвка в Абхазию на тот же период обойдётся немного дороже — 99,4 тысячи рублей на двоих с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраками.

Стоимость десятидневных туров на китайский остров Хайнань начинается от 110,8 тысячи рублей на двоих с перелётом из Москвы и проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраками. Путёвка в Объединённые Арабские Эмираты на десять дней в начале августа стоит от 118,2 тысячи рублей на двоих с проживанием в двухзвёздочном отеле около аэропорта с завтраками.