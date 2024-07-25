Каракас признан самым опасным городом для туристов из-за высокой преступности и низкого уровня медицины

Названо самое опасное место для путешественников

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Столица Венесуэлы возглавила мировой рейтинг городов, где туристы сталкиваются с наибольшими рисками. Рейтинг опасности городов был опубликован Forbes Advisor. Специалисты проанализировали 60 городов по различным критериям, включая уровень преступности и вероятность стихийных бедствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexcocopro, CC BY-SA 4.0

Эксперты считают, что в Каракасе самые высокие риски для здоровья из-за низкого уровня медицины, высокой преступности и неразвитой городской инфраструктуры.

Второе место занял Карачи, крупнейший город Пакистана, а третье — Янгон, культурный центр Мьянмы. В первую десятку также вошли Лагос (Нигерия), Манила (Филиппины), Дакка (Бангладеш), Богота (Колумбия), Каир (Египет), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

Наименее опасными городами аналитики назвали Сингапур, Токио и Торонто.