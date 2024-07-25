Тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала лучшие направления для автопутешествий по России

Тревел-блогер посоветовала Карелию для автопутешествий по России

Тем, кто планирует путешествие по России на автомобиле, стоит обратить внимание на Карелию, советует тревел-блогер Наталия Ансталь. Эксперт отметила, что этот регион предлагает потрясающую природу, а путешествие на машине позволит насладиться ей в полной мере. Она также порекомендовала продолжить маршрут до Мурманска на автомобиле.

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"Карелия в настоящее время очень популярна, и поездка туда на машине будет особенно увлекательной. Вы сможете наслаждаться природой, делать остановки по своему усмотрению и любоваться красотами. Также советую доехать на машине до Мурманска", — сообщила Ансталь.

Эксперт добавила, что выбор маршрута и время года играют значительную роль в планировании автомобильного путешествия. Например, города Золотого кольца можно посещать в любое время года, поскольку там всегда есть интересные достопримечательности и особая атмосфера.

"Чаще всего люди выбирают южные направления для поездок на машине. Путешествие займет примерно сутки и будет стоить дешевле, чем поездка на поезде", — заключила эксперт.