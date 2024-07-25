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Недорогие направления для осеннего отдыха: лучшие варианты для поездки в сентябре и октябре 2024 года

Россиянам назвали бюджетные направления для осеннего отдыха

1:15
Туризм

В конце июля можно забронировать отели или апартаменты в России для отпуска в начале осени в среднем за 6300 рублей. Наиболее выгодные предложения в это время находятся в Краснодарском крае. Например, проживание в Туапсе стоит в среднем 4100 рублей в сутки, в Краснодаре — 4400 рублей. Лазаревское занимает третье место среди бюджетных направлений, где стоимость размещения в бархатный сезон составляет 4600 рублей. Замыкают пятёрку самых доступных мест Витязево (4900 рублей за ночь), Ростов-на-Дону и Пятигорск (оба — 5000 рублей за ночь).

Россиянам назвали бюджетные направления для осеннего отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Такие данные были получены специалистами "МТС Travel", которые проанализировали предложения туристического жилья. По их информации, в июле 2024 года россияне значительно активнее бронируют отели на сентябрь по сравнению с прошлым годом: спрос вырос на 38 %. Наибольшее количество ранних бронирований зафиксировано в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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