Эксперты Ryanair объяснили, какие цвета чемоданов лучше не использовать при путешествиях

Авиакомпания перечислила самые непрактичные цвета для чемоданов

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ирландская авиакомпания Ryanair дала советы туристам, которые хотят избежать потери багажа в аэропорту.

Фото: openverse by jepoirrier, CC BY-SA 2.0

Согласно данным лоукостера, большинство пассажиров предпочитают чемоданы чёрного, тёмно-синего или серого цвета. Хотя такие чемоданы менее подвержены загрязнениям, они чаще теряются. Когда на багажной ленте много одинаковых чемоданов, их легко перепутать.

Лоукостер рекомендует туристам выбирать яркие чемоданы или, по крайней мере, выделять свой багаж с помощью ленточек или бирок, сообщает The Sun.