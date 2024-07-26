Интернет-мошенница украла деньги на путёвку у жительницы Калуги

Жительница Калуги перевела деньги за путёвку мошеннице из интернета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
Путешественница нашла на туристическом сайте интересное ей предложение. Она решила написать девушке, которая оставляла комментарии. Собеседница попросила перевести "предоплату". После того, как калужанка отправила деньги, ей написали, что средства не дошли и нужно повторить транзакцию.
Россиянка заподозрила, что её обманывают. Через некоторое время она узнала, что "сотрудница" не числится в турагентстве. В результате калужанка обратилась в полицию. Сейчас злоумышленницу ищут.
Ранее Pravda.Ru писала, что эксперты предупреждают о новых схемах мошенничества в сфере туризма.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.