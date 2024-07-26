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Интернет-мошенница украла деньги на путёвку у жительницы Калуги

Туристка перевела деньги за путёвку интернет-мошеннице

0:51
Туризм

Жительница Калуги перевела деньги за путёвку мошеннице из интернета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

Туристка перевела деньги за путёвку интернет-мошеннице
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Путешественница нашла на туристическом сайте интересное ей предложение. Она решила написать девушке, которая оставляла комментарии. Собеседница попросила перевести "предоплату". После того, как калужанка отправила деньги, ей написали, что средства не дошли и нужно повторить транзакцию.

Россиянка заподозрила, что её обманывают. Через некоторое время она узнала, что "сотрудница" не числится в турагентстве. В результате калужанка обратилась в полицию. Сейчас злоумышленницу ищут.

Ранее Pravda.Ru писала, что эксперты предупреждают о новых схемах мошенничества в сфере туризма.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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