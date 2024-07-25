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В Кремле прокомментировали повышение цен на авиабилеты: комментарий Дмитрия Пескова

Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты

0:30
Туризм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил повышение цен на авиабилеты инфляционными процессами, сообщает "Коммерсантъ".

Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

По словам Пескова, это вызывает беспокойство у правительства и Центробанка. Он добавил, что власти внимательно отслеживают инфляцию и планируют разрабатывать и внедрять меры для её контроля.

Кроме того, Песков отметил, что сдерживание инфляции является одним из приоритетных направлений работы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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