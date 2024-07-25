В Кремле прокомментировали повышение цен на авиабилеты: комментарий Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил повышение цен на авиабилеты инфляционными процессами, сообщает "Коммерсантъ".
По словам Пескова, это вызывает беспокойство у правительства и Центробанка. Он добавил, что власти внимательно отслеживают инфляцию и планируют разрабатывать и внедрять меры для её контроля.
Кроме того, Песков отметил, что сдерживание инфляции является одним из приоритетных направлений работы.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.