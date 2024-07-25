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Россияне столкнулись с проблемами при покупке долларов и евро для поездок за границу

Как россияне справляются с трудностями обмена наличных в отпускной сезон

1:02
Туризм

Многие россияне сталкиваются с трудностями при покупке наличных, особенно в разгар отпускного сезона. Турагентства сообщают о проблемах уже сейчас, когда люди стремятся обменять рубли на доллары или евро перед поездкой за границу.

Как россияне справляются с трудностями обмена наличных в отпускной сезон
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В некоторых городах, таких как Тольятти, Пятигорск и Оренбург, найти наличную валюту может быть особенно сложно. Банки часто предлагают услугу предварительного заказа иностранной валюты, чтобы избежать очередей и заторов.

В Москве ситуация выглядит более благоприятной. Корреспондент портала TourDom без затруднений обменял 5 тысяч долларов в нескольких столичных банках, включая АКБ "Ланта Банк", дополнительные офисы "Красных ворот" и "Гоголевского", а также Райффайзенбанк. Однако стоит учитывать, что некоторые банки могут не иметь в наличии банкноты нового образца, что может создать сложности в странах, где они необходимы для расчетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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